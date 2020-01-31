Hera Kübra Aslan yıllar sonra itiraf etti: Ahlaksız teklif aldım!

2009’da hem Miss Turkey, hem Kainat Güzellik Yarışması’nda ikinci olan Hera Kübra Aslan, sunuculuk yapmaya başlamıştı. Ardından şarkıcılık yapmaya başlayan Aslan, iki yıldır Ozan Doğulu ile aşk yaşıyor.

33 yaşındaki Hera, Melis Güvenç’in YouTube’da sunduğu programda yıllar önce ahlaksız teklif aldığını itiraf etti. “Sunuculuk yaptığım kanallardan birinin genel müdürünün arkadaşı bana hayranmış; çiçek gönderdi kabul etmedim, yemeğe çıkmak istedi, oralı olmadım. Kanaldan ayrılmak zorunda bırakıldım” dedi.

'OZAN İLE BİRBİRİMİZİN ELİ AYAĞI OLDU'

Hera Aslan, 2 yıldır birlikte olduğu, kendinden 15 yaş büyük Ozan Doğulu ile ilişkisi hakkında da konuştu. “Evlenecek misiniz?” sorusuna “Şu an öyle bir planım yok” yanıtını verdi.

Sözlerine devam eden şarkıcı, “Evliliğe karşı değilim ama şimdilik imza atmayı düşünmüyorum. İstersem de Ozan’ın karşı çıkacağını hiç düşünmüyorum. Biz aşkımızı en üst seviyede yaşıyoruz. Birbirimizin eli ayağı olduk. Flört etmek daha güzel. Böylece ilişkimiz hep taze kalıyor. Kaldı ki zaten Ozan ile evli gibiyiz.”

Ozan Doğulu, kızlarının annesi Ece Yosmaoğlu’ndan 2018’de boşanmıştı.