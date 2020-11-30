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30.11.2020 - 11:16 |

Hercai'de flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Hercai' dizisinde şaşırtan bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon 'Aslan Aslanbey' rolüyle katılan Doğan Bayraktar veda etti.

Hercai'de flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu
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Üç sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinim kadrosuna bu sezon Miran Aslanbey’in kuzeni 'Aslan Aslanbey' rolüyle Doğan Bayraktar katılmıştı. Doğan Bayraktar, senaryo gereği ölüp, diziye veda etti.

Kadrodan ayrılan Doğan Bayraktar'dan ilk açıklama geldi. Bayraktar, "Aslan Aslanbey için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevenlerimize teşekkür ederiz. Yakında yeni sürprizlerle görüşmek üzere..." diyerek ekranlardan çok fazla uzak kalmayacağını söyledi.

Hercaide flaş ayrılık Sosyal medyadan duyurdu


 

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