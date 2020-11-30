Hercai'de flaş ayrılık! Sosyal medyadan duyurdu

Üç sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinim kadrosuna bu sezon Miran Aslanbey’in kuzeni 'Aslan Aslanbey' rolüyle Doğan Bayraktar katılmıştı. Doğan Bayraktar, senaryo gereği ölüp, diziye veda etti.

Kadrodan ayrılan Doğan Bayraktar'dan ilk açıklama geldi. Bayraktar, "Aslan Aslanbey için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sevenlerimize teşekkür ederiz. Yakında yeni sürprizlerle görüşmek üzere..." diyerek ekranlardan çok fazla uzak kalmayacağını söyledi.



