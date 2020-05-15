‘Herkes birbirine benziyor’

Tuba Büyüküstün, genç yaşta estetik yaptıranlara tavsiyelerde bulundu. Oyuncu, “Doğal yöntemlerle çözülmeyen durumlarda, operasyon yapılması gerekiyor. Bir yerini değiştirmek, bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor... İnsanlar kendi yüzlerini tanıyıp, ona göre bir şey yapmak yerine, birbirine benzemeye başladı. Tatsız olan kısmı o...” şeklinde konuştu.

Karantina döneminde, ikizleri Maya ve Toprak’a görevler verdiğini belirten Büyüküstün, “Her şeyi ben yapmıyorum. Ders saatlerini kendilerinin takip etmelerini istiyorum. Bazen bir öğün yemeği onlar yapıyorlar ve odalarını temizliyorlar. Birlikte temizlik yapıyoruz... Tabii başlarında duruyorum. Böylece sorumluluk duygusunu aşılıyorum” açıklamasını yaptı.