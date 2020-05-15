MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Herkes birbirine benziyor’
15.05.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Herkes birbirine benziyor’

Estetik yaptıran herkesin birbirine benzediğini söyleyen Tuba Büyüküstün, “Bir yerini değiştirmek, bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor” dedi

‘Herkes birbirine benziyor’
ABONE OL

Tuba Büyüküstün, genç yaşta estetik yaptıranlara tavsiyelerde bulundu. Oyuncu, “Doğal yöntemlerle çözülmeyen durumlarda, operasyon yapılması gerekiyor. Bir yerini değiştirmek, bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor... İnsanlar kendi yüzlerini tanıyıp, ona göre bir şey yapmak yerine, birbirine benzemeye başladı. Tatsız olan kısmı o...” şeklinde konuştu.

Karantina döneminde, ikizleri Maya ve Toprak’a görevler verdiğini belirten Büyüküstün, “Her şeyi ben yapmıyorum. Ders saatlerini kendilerinin takip etmelerini istiyorum. Bazen bir öğün yemeği onlar yapıyorlar ve odalarını temizliyorlar. Birlikte temizlik yapıyoruz... Tabii başlarında duruyorum. Böylece sorumluluk duygusunu aşılıyorum” açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Özgün çaldı, oğlu Ediz mızıkayla eşlik etti!Popçu Özgün'ün oğlu Ediz, 'Acıyı Çeken Anlar' adlı parçasını seslendiren babasına mızıka çalarak eşlik etti. Minik Ediz'in performansı büyük beğeni toplarken, "Geleceğin müzisyeni" şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Herkes birbirine benziyor’

‘Herkes birbirine benziyor’

Eseriyle gurur duyuyor!

Eseriyle gurur duyuyor!

Sosyal medyanın huzurunda...

Sosyal medyanın huzurunda...

Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!

Diyaliz hastalarına Ramazan sürprizi!

Sıradaki Haber