Herkes onu konuşuyor

Dünyanın en ünlü mahkumu ve modeli Jeremy Meeks, 19 yaşındaki Türk tasarımcı Defne Yiğit’in Ma Primi Giovani markasını tercih etti. Global birçok markadan iş birliği ve kapsül koleksiyon teklifi alan aynı zamanda, “Hem Türk’üm hem İtalyan” diyen Yiğit, Ma Primi Giovani’yi dört sene önce Milano’da kurdu. İtalya’nın en önemli moda okullarından Instituto Marangoni’de eğitimine devam eden Yiğit, dövüşçü Badr Hari, futbolcu Karin Benzema, DJ Gianluca Vacchi gibi daha birçok ünlü isimle çalıştı.