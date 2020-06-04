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04.06.2020 - 18:32 |

Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Herkül Özgürlük Savaşçısı ne zaman çekildi?

Ünlü oyuncu Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı Herkül Özgürlük Savaşçısı, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkıyor. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan filme dair merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Herkül Özgürlük Savaşçısı filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği tarih ile ilgili bilgiler...

Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Herkül Özgürlük Savaşçısı ne zaman çekildi?
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2014 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Brett Ratner'ın üstlendiği Herkül Özgürlük Savaşçısı bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?

Radical Studio’nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan “Hercules: The Thracian Wars” grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos’un imzası olacak. Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.

HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI

Dwayne Johnson - Rolü : Hercules

Rufus Sewell - Rolü : Autolycus

Aksel Hennie Aksel Hennie Rolü : Tydeus

Ingrid Bolsø Berdal - Rolü : Atalanta

Ian McShane - Rolü : Amphiarus

Joseph Fiennes - Rolü : King Eurystheus

John Hurt - Rolü : Lord Cotys

Irina Shayk - Rolü : Megara

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