Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Herkül Özgürlük Savaşçısı ne zaman çekildi?

2014 yılında gösterime giren ve yönetmenliğini Brett Ratner'ın üstlendiği Herkül Özgürlük Savaşçısı bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Herkül Özgürlük Savaşçısı filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?



HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI KONUSU NEDİR?



Radical Studio’nun çok sevilen ve daha önce çizgi film ve televizyon dizisi olarak uyarlanan “Hercules: The Thracian Wars” grafik romanı temel aksiyonu filminin yönetmenliğini Brett Ratner üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Ian McShane, Dwayne Johnson, Rufus Sewell Joseph Fiennes, Rebecca Ferguson, Aksel Hennie ve John Hurt gibi birbirinden ünlü isimleri barındıran filmin senaryosunda ise Ryan Condal ve Evan Spiliotopoulos’un imzası olacak. Yapımcılığını Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Stüdyoları'nın beraber üstlendiği filmde doğa üstü güçlerin hakimiyetinden ziyade, daha mantıklı bir dünyada geçmesi planlanıyor.



HERKÜL: ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI OYUNCULARI



Dwayne Johnson - Rolü : Hercules



Rufus Sewell - Rolü : Autolycus



Aksel Hennie Aksel Hennie Rolü : Tydeus



Ingrid Bolsø Berdal - Rolü : Atalanta



Ian McShane - Rolü : Amphiarus



Joseph Fiennes - Rolü : King Eurystheus



John Hurt - Rolü : Lord Cotys



Irina Shayk - Rolü : Megara