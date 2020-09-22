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22.09.2020 - 17:48 |

Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? - Hesaplaşma filmi konusu nedir?

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Aflleck'in başrolünde olduğu Hesaplaşma filmi, bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon, Gerilim, Dram türündeki film 2016 yılında gösterime girdi. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? - Hesaplaşma filmi konusu nedir?
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HESAPLAŞMA FİLMİ KONUSU

Christian Wolff dahi bir matematik uzmanıdır. Rakamlarla yaşayan ve insanlardan çok onlarla içli dışlı olan Christian Wolff, normal bir muhasebe uzmanı gibi görünse bile dünyanın en tehlikeli suç örgütleri için freelance olarak görev almaktadır. Yaptığı işlerden birinde açık vermesiyle ise tüm hikaye şekillenir.

Hazine Bakanlığı’nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder. Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar.

HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Gavin O’connor’ın yönetmenliğini üstlendiği gerilim-aksiyon filminde başrolleri Ben Affleck ile Anna Kendrick üstlenirken, filmin kadrosunda J.K. Simmons, Jon Bernthal ve Cynthia Addai-robinson gibi isimler yer alıyor.

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