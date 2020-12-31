31.12.2020 - 07:00 |
Heyecanlı yılbaşı
Kahkaha dolu ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Kahkaha dolu ‘Çok Güzel Hareketler 2’, yılbaşı akşamı özel bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Eser Yenenler’in sunduğu projede, Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Hande Subaşı, ‘Çok Güzel Hareketler 1’ ekibi, Emircan İğrek, Ege Kökenli, Anadolu Ateşi ve ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibi sahne alacak. Yılmaz Erdoğan, genel sanat yönetmenliğini yaptığı programda, BKM Oratoryosu’nu yönetecek. Canlı yayında Milli Piyango Büyük İkramiye Çekilişi, Kanal D ve teve2’de yayınlanacak.
Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.