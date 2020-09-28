Heykel sanatçılarına motivasyon oldu

Bu sene 12’ncisi düzenlenen Teras Sergisi ‘Her Şeye Rağmen’, Türkiye’nin birçok şehrinde kısıtlamalar dolayısıyla üretimlerini durdurmak ve atölyelerini dahi kapatmak zorunda kalan heykel sanatçılarına üretme ve yaratma motivasyonu oldu. Sevda-Can Elgiz tarafından kurulan Maslak’taki Elgiz Müzesi, açık çağrı ile her yıl ulusal ve uluslararası alanda üretim yapan heykel ve ‘land-art’ sanatçılarına ulaşarak, İstanbul’u her yıl farklı bir temada heykel sanatıyla buluşturuyor. Danışma kurulu tarafından seçilen 39 eserin yer aldığı çalışmalar, sosyal mesafe ve maske kullanımı kurallarına uyarak 11 Kasım’a kadar devam edecek.