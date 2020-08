‘Hiç yemek yemiyordum’

Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’i programında dobra cevaplar veren Yeşim Salkım birçok bilinmeyenini anlattı.

İkinci evliliğini yaptığı Hakan Uzan ile ilgili; '' Evlendiğim gün ben ne yaptım dedim. Her insanın ait olduğu bir yer vardır. Her kadın gibi güzel şeyler giymeyi, eğlenmeyi, gezmeyi, güzel otellere gidip, güzel şeyler yemeyi severdim. Kim istemez ki. Olay o değildi. Olay başka bir yere gitmeye başladı. Ben onun gözünde bir eşyaydım. Evlenmiştik ve bitmişti. Ona ayrılırken kendimi şöyle anlattım:' Sen beni bir odaya koydun, bir koltuğa oturttun. Her gün kapıyı açtın, baktın, o koltukta oturuyorum ve kapattın. Üç,beş, on... Bir gün geldin ve o koltuk artık boş. Şimdi farkına var gidiyorum.'dedim. Ben aslıma dönmeye başlamıştım. O küçük masalarda yemekler yemek, sevdiğim arkadaşlarımla beraber olmak, istediğim gibi giyinebilmek... Rahat ve özgür olmak istiyordum. Hep çok özgürdüm. Ben her evliliğimin sonunda özgürlüğümü seçtim. İhanet tanıdığım bir histi ve duyduğumda bir daha hatırlatıldı bana. Dedim ki bunun devamı gelecek ve burada bitecek. İhaneti duyduğu anda bir kadın bilsin ki onun devamı gelecektir ve o iş bitecektir. Ben gitmeyi seçtiğim için hiçbir zaman pişman olmadım.'' dedi.

'KENDİMİ ÖLDÜRMEYİ DÜŞÜNDÜM'

Ayrıldıktan sonraki süreçte ise 48 kiloya düştüğünü, günde 4 tane sakinleştirici ve 4 paket sigara içtiğini, hiç yemek yemediğini, her gün doktoruna gittiğini ve çok ağladığını söyleyen Yeşim Salkım, ''Kendimi nasıl öldürebilirim'' diye düşündüğü dönemler olduğunu anlattı. Bir gün kızı Gizem'in ''Anne ne zaman bitecek, herkes seni konuşuyor.'' sözü üzerine bir karar veren Yeşim Salkım, ''Hazırlan gidiyoruz.'' diyerek kızını alarak Paris'e gitmesi hikayesini dile getirdi.

Başa dönebilseydi bu kadar evlilik yapmayı tercih etmeyeceğini, daha yalnız bir yaşam seçmek isteyeceğini söyleyen Yeşim Salkım, evlilikle bir yere ait olduğu duygusunun hiç olmadığını anladığını söyledi.

'BAŞKALARINA BENZEMEDİĞİMİ BİLİYORUM'

Yeşim Salkım:''Başkalarına benzemediğimi biliyorum. Hep de böyle kaldım. Küçük kız çocuğu hala içimde. Biraz yaralanmış, acı çekmiş, kırılmış, darbeler almış ve çok ağlamış olsa da yine de o kadını çok seviyorum. Benim o kadına ihtiyacım var.'' sözleriyle kendine şarkı söylerken yaşadığı duyguları anlattı.

'TORUN SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM'

Gökhan Çınar'a şu an en büyük hayalinin torun sahibi olmak olduğunu söyleyen Yeşim Salkım:'' Yaş almaktan daha güzel ne olabilir, çay bile demlenince içilir. Evlatlarımın çocukları olduğu zaman kök saldığımı ve o köklerin derinlere gittiğini hissedeceğim. Bu dünyadan ölüp gittikten sonra senden kalan köklerin olması ve onların o kökleri dünyaya bırakacak olması hayalim. Çoğu hayalimi gerçekleştirdim. En büyük hayalim torunumu kucağıma almak.''dedi.