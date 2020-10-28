'Hikmet Karagöz gidince herkes kıymetini anladı'

Erdal Özyağcılar'ın Hürriyet'e yaptığı açıklama şöyle:

“Bizimkiler’in Çaycı Abbas’ı çok değerli bir sanatçıydı. O ‘Çaycı Abbas’ rolünü Türk seyircisinin kalbine nakşetti. Replikleri, hitabı halk arasında yayıldı. Aynı zamanda çok iyi bir ressamdı. Çok ayrı bir dünyası vardı. Ağaçlar dünyası içinde yaşıyordu. Sağlığında pek kıymeti bilinmedi, gidince herkes kıymetini anladı. Yalıkavak’ta onun bir yeri vardı. O taraflara yolumuz düştüğünde mekanına giderdik. Konuşur sohbet eder, eski günleri yad ederdik. Gerçek bir sanatkârdı.”