Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşındaydı? Hikmet Karagöz dizileri

Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zeynep Karagöz, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe" ifadelerini kullandı.

HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?

Hikmet Karagöz, 1946, Vezirköprü, Samsun doğumlu Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.

1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Profesyonel olarak resim yaparak sergiler açmıştır.

HİKMET KARAGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Memleket-2015

Tatar Ramazan-2013

Bir Aşk Hikayesi-2004

Gönül Yarası-2004

Hızlı Adımlar-2004

Sultan Makamı-2003

Gönderilmemiş Mektuplar-2002

Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002

Yeditepe İstanbul-2001

Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001

Yaşar Kemal Belgeseli-2000

İstanbul'da Bir Aşk-2000

Toprak-1999

Duruşma-1999

Yara-1998

Hoşçakal Yarın-1998

Kış Çiçeği-1996

Kurtuluş-1996

Oğlum Adam Olacak-1995

Yazlıkçılar-1994

Hastane-1993

Dalgacılar-1992

Menekşe Koyu-1991

Yalnızlar-1991

Deniz Gurbetçileri-1991

Kurt Kanunu-1991

Karartma Geceleri-1990

İnsanlar Yaşadıkça-1989

Geçmiş Bahar Mimozaları-1989

Korkmuyorum-1989

Bizimkiler-1989

Baharın Bittiği Yer-1989

Acıların Günlüğü-1988

Biri ve Diğerleri-1987

Su da Yanar-1987

Çark-1987

Belene-1987

Alnımdaki Bıçak Yarası-1987

Ateşten Günler-1987

Çıplak Vatandaş-1985

En Büyük Şaban-1983

Faize Hücum-1985