Hikmet Karagöz kimdir, kaç yaşındaydı? Hikmet Karagöz dizileri
Oyuncu Hikmet Karagöz yaşamını yitirdi. Bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinde rol alan Hikmet Karagöz'ün ölüm haberini kızı yaptığı paylaşımla duyurdu. Peki, Hikmet Karagöz kaç yaşındaydı, hangi dizilerde rol almıştı?
Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Hikmet Karagöz, 73 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Zeynep Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Zeynep Karagöz, "Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe" ifadelerini kullandı.
HİKMET KARAGÖZ KİMDİR?
Hikmet Karagöz, 1946, Vezirköprü, Samsun doğumlu Ressam, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu.
1962-1963 yıllarında Eminönü Halkevi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964'te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. 1974 yılında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz'la TV yapımlarında rol almaya başladı. Sinemaya geçişi "Faize Hücum" filmiyle 1982'de oldu. Bizimkiler dizisindeki Abbas rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Profesyonel olarak resim yaparak sergiler açmıştır.
HİKMET KARAGÖZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Memleket-2015
Tatar Ramazan-2013
Bir Aşk Hikayesi-2004
Gönül Yarası-2004
Hızlı Adımlar-2004
Sultan Makamı-2003
Gönderilmemiş Mektuplar-2002
Gönlümdeki Köşk Olmasa-2002
Yeditepe İstanbul-2001
Deli Yürek-Boomerang Cehennemi-2001
Yaşar Kemal Belgeseli-2000
İstanbul'da Bir Aşk-2000
Toprak-1999
Duruşma-1999
Yara-1998
Hoşçakal Yarın-1998
Kış Çiçeği-1996
Kurtuluş-1996
Oğlum Adam Olacak-1995
Yazlıkçılar-1994
Hastane-1993
Dalgacılar-1992
Menekşe Koyu-1991
Yalnızlar-1991
Deniz Gurbetçileri-1991
Kurt Kanunu-1991
Karartma Geceleri-1990
İnsanlar Yaşadıkça-1989
Geçmiş Bahar Mimozaları-1989
Korkmuyorum-1989
Bizimkiler-1989
Baharın Bittiği Yer-1989
Acıların Günlüğü-1988
Biri ve Diğerleri-1987
Su da Yanar-1987
Çark-1987
Belene-1987
Alnımdaki Bıçak Yarası-1987
Ateşten Günler-1987
Çıplak Vatandaş-1985
En Büyük Şaban-1983
Faize Hücum-1985