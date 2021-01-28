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28.01.2021 - 07:48 |

Hilal Altınbilek'in kar keyfi

Rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da bulunan Hilal Altınbilek, izin gününde soluğu Uludağ'da aldı.

Hilal Altınbilek'in kar keyfi
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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek, dizi çekimleri için Adana'daydı. Oyuncu, izin günlerinde rotayı çevirdi. Adana'dan Uludağ'a gitti. 

İki kız arkadaşıyla tatil yapan Hilal Altınbilek, kayak yaparken poz vermeyi ihmal etmedi.

Karlar içinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, gönderisine "beyaz aşk" notunu düştü. Altınbilek'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hilal Altınbilekin kar keyfi

    Magazin Haberleri Bülteni (27 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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    Cadde Yazarları

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