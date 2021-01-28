28.01.2021 - 07:48 |
Hilal Altınbilek'in kar keyfi
Rol aldığı dizinin çekimleri için Adana'da bulunan Hilal Altınbilek, izin gününde soluğu Uludağ'da aldı.
'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde başrol oynayan Hilal Altınbilek, dizi çekimleri için Adana'daydı. Oyuncu, izin günlerinde rotayı çevirdi. Adana'dan Uludağ'a gitti.
İki kız arkadaşıyla tatil yapan Hilal Altınbilek, kayak yaparken poz vermeyi ihmal etmedi.
Karlar içinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, gönderisine "beyaz aşk" notunu düştü. Altınbilek'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.