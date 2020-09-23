Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir kaç yaşında, nereli? Hayat hikayesi

Hilal Özdemir günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinin başında geliyor. Sevilen ses sanatçısı ile ilgili merak edilenleri derledik...



HİLAL ÖZDEMİR KİMDİR?



Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, 20 Nisan 1971 tarihinde dünyaya geldi. Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır. 1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle çıkış yaptı. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı var.