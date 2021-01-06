06.01.2021 - 10:21 |
Hilary Duff: Çok fazla test yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı
ABD'li oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff yaptığı açıklamada, "Çok fazla koronavirüs testi yaptırdığım için gözüm enfeksiyon kaptı" dedi.
Oyuncu Hilary Duff, sosyal medya hesabından 'Younger' dizi çekimleri için çok fazla corona virüs testi yaptırdıktan sonra gözünün enfeksiyon kaptığını dile getirdi.
Duff, açıklamasında "Gözlerim garip görünmeye ve acımaya başladı. Acile gittim. Setteki Covid-19 testlerinden dolayı gözüm enfeksiyon kapmış" dedi.
Matthew Koma ile 2019 yılında dünyaevine giren oyuncu, geçtiğimiz senelerde bebeğinin plasentasını içeceğe katıp içmesiyle gündeme gelmişti.