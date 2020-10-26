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Haberler Magazin Haberleri Hilary Duff üçüncü çocuğuna hamile
26.10.2020 - 11:42 |

Hilary Duff üçüncü çocuğuna hamile

Dünyaca ünlü şarkıcı Hilary Duff ile eşi Matthew Koma, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Ünlü çift, üçüncü çocukları olacağını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Hilary Duff üçüncü çocuğuna hamile
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Şarkıcı Hilary Duff, bir kez daha hamile. 33 yaşındaki şarkıcı, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

Hilary Duff ile eşi Matthew Koma, ikinci çocuklarını beklediklerini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Duff, eşiyle çektiği videoyu "Biz büyüyoruz" notuyla paylaştı.

Duff ve Koma'nın ilk çocuğu Banks bir yıl önce dünyaya gelmişti. Hilary Duff'un Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden 8 yaşında Luca adında bir oğlu bulunuyor.

Hilary Duff üçüncü çocuğuna hamile

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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