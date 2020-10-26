Hilary Duff üçüncü çocuğuna hamile

Şarkıcı Hilary Duff, bir kez daha hamile. 33 yaşındaki şarkıcı, üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor.

Hilary Duff ile eşi Matthew Koma, ikinci çocuklarını beklediklerini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Duff, eşiyle çektiği videoyu "Biz büyüyoruz" notuyla paylaştı.

Duff ve Koma'nın ilk çocuğu Banks bir yıl önce dünyaya gelmişti. Hilary Duff'un Mike Comrie ile yaptığı ilk evliliğinden 8 yaşında Luca adında bir oğlu bulunuyor.