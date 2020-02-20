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20.02.2020 - 07:00 | | NEVSAL ELEVLİ

Hilma Af Klint’ten esinlendi

Bora Aksu, kış-sonbahar 20/21 koleksiyonu için İsveçli ünlü soyut sanatçı Hilma af Klint’ten esinlendi.

Hilma Af Klint’ten esinlendi

Bora Aksu, kış-sonbahar 20/21 koleksiyonu için İsveçli ünlü soyut sanatçı Hilma af Klint’ten esinlendi. Güzel sanatları bitirdikten sonra geleneksel manzara resimleriyle geçimini sağlayan Klint, 1896’da kız kardeşini kaybetmesinin ardından başladığı ruhani yolculuğunda, kendisi gibi sanatçı dört kadınla beraber ‘Beş’ adını verdikleri bir grup oluşturdu. Aksu, Hilma’ya adadığı bu koleksiyonda, onun kontrastlarla dolu yaşamını yansıtıyor. 

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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