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02.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Hira’ya öğretmen

Demet Akalın, kızı Hira için öğretmen tuttu.

Hira’ya öğretmen
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Demet Akalın, kızı Hira için öğretmen tuttu. Okulların açılıp, açılmayacağıyla ilgili sosyal medyadan her yazdığı olay olan şarkıcı, “Online eğitim başladı. Bizim sitede oturanlar toplanıp, öğretmen tutacaktık ama hepsi taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şimdilik şikayetçi değilim ama ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum” dedi. 

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Cadde Yazarları

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