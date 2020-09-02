02.09.2020 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
Hira’ya öğretmen
Demet Akalın, kızı Hira için öğretmen tuttu.
Demet Akalın, kızı Hira için öğretmen tuttu. Okulların açılıp, açılmayacağıyla ilgili sosyal medyadan her yazdığı olay olan şarkıcı, “Online eğitim başladı. Bizim sitede oturanlar toplanıp, öğretmen tutacaktık ama hepsi taşındı. Kendim sigortalı ve maaşlı öğretmen tutmak zorunda kaldım. Şimdilik şikayetçi değilim ama ilerleyen günlerde ne olur bilmiyorum” dedi.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.