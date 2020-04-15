Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Hızlı ve Öfkeli 7 filmi nerede çekildi?

Kanal D ekranında bu akşam izleyici ile buluşacak olan Hızlı ve Öfkeli 7 filmi 2015 yılında vizyona girdi. Paul Walker'ın yer aldığı son filmde ekip suç dünyasının uzaklaşma kararı almadan önce Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderip yollarını ayırma kararı almıştır. Kararın alınmasının ardından ortaya çıkan Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ekibin tüm planlarını alt üst eder. Peki Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU

Dominic Toretto ve arkadaşları artık eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw’u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır. Ancak Shaw’un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir.

Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemki bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedirler. Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerinde ki Shaw ‘dan da kurtulacaklardır. Fakat planlar istedikleri gibi ilerlemez peşlerinde ki kötü adam Dom’dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCU KADROSU

Vin Diesel,

Jason Statham,

Paul Walker,

Dwayne Johnson,

Michelle Rodriguez,

Tyrese Gibson,

Ludacris,

Jordana Brewster,

Djimon Hounsou,

Tony Jaa,

Ronda Rousey