07.02.2020 - 15:15 |
'Hizmetçiler'in afişi yayınlandı
İlk defa Meksika’da 'Ellas son La Alegria Del Hogar' adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de 'Hizmetçiler' adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen afişi yayınlandı.
Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği 'Hizmetçiler’de başrolleri; Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor.
'Hizmetçiler' dizisi çok yakında Kanal D’de.