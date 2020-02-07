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07.02.2020 - 15:15 |

'Hizmetçiler'in afişi yayınlandı

İlk defa Meksika’da 'Ellas son La Alegria Del Hogar' adıyla yayınlanmış olan ve ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi; Türkiye’de 'Hizmetçiler' adıyla Kanal D’de ekrana gelecek. Dizinin merakla beklenen afişi yayınlandı.

'Hizmetçiler'in afişi yayınlandı

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay’ın üstlendiği 'Hizmetçiler’de başrolleri; Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir paylaşıyor.

'Hizmetçiler' dizisi çok yakında Kanal D’de.

Hizmetçilerin afişi yayınlandı

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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