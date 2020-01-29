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29.01.2020 - 07:50 |

'Hizmetçiler' dizisi geliyor

Kanal D’de yakında ekrana gelecek ‘Hizmetçiler’, İstanbul’da lüks bir sitede çalışan dört hizmetçinin yaşadığı gizemli olayları anlatıyor.

'Hizmetçiler' dizisi geliyor

İlk defa Meksika’da ‘Ellas son La Alegria Del Hogar’ adıyla yayınlanan ve reyting rekorları kıran dram-entrika türündeki dizi, ‘Hizmetçiler’ adıyla çok yakında Kanal D’de başlıyor. Yapımcılığını Fabrika Yapım’ın üstlendiği projenin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor.

Dizide, Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir başrolü paylaşıyor. Proje, İstanbul’da lüks bir sitede çalışan, birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları anlatıyor.

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