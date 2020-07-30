HOLLYWOOD’DAN TAM DESTEK!

Ülkemizde yaşanan kadına yönelik şiddet olaylarına karşı sosyal medyada başlatılan ‘challenge accepted’ akımına Hollywood’un ünlü isimleri de destek verdi. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan dünyaca ünlü oyuncu Jessica Biel, paylaştığı siyah-beyaz karenin altına, “Türkiye’deki kadınlar, bizler sizinleyiz ve sizi duyuyoruz” notunu düştü.

Aralarında Naomi Campbell, Natalie Portman, Kate Upton, Cindy Crawford, Elizabeth Hurley ve Gal Gadot gibi yıldız isimlerin bulunduğu harekette, Christina Aguilera ‘#İstanbulSözleşmesiYaşatır’ etiketini yayınladı. ABD’li aktris Jennifer Aniston ise, “Doğrusu, bunun ne olduğunu anlamadım ama kadınları desteklemek için iyi bir sebebi kim sevmez ki?” diye yazdı.