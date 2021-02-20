HOLLYWOOD’UN ‘BALIK’LARI!

Sharon Stone

10 Mart 1958, Meadville doğumlu Sharon Stone, güzelliği ve seksapelitesiyle sinema dünyasına adını altın harflerle yazdırmayı başarmış bir isim. İki evliliğinden üç çocuğu olan oyuncu, model olarak başladığı kariyerini anlattığı kitabı ‘The Beauty of Living Twice’ ile şu sıralar yazarlığını da konuşturuyor.

Lupita Amondi Nyong’o

Kenyalı-Meksikalı oyuncu ve film yönetmeni Lupita Amondi Nyong’o, 1 Mart 1983 doğumlu. ABD’de oyunculuk eğitimi aldıktan sonra başladığı kariyerinde zirveye yükselen aktris, rol aldığı 2013 yapımı ‘12 Yıllık Esaret’ filmiyle ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ dalında Oscar ödülü kazandı.

Adam Levine

ABD’li şarkıcı ve Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine, 18 Mart 1979 Los Angeles doğumlu. 1994 yılından beri müziğiyle hayatımızda olan sanatçı, evli ve iki çocuk babası. Maroon 5 öncesi de Kara’s Flowers isimli bir grupta çalıp, söylüyordu.

Camila Cabello

Kübalı şarkıcı Camila Cabello, genç yaşına rağmen müzik piyasasında aldığı onlarca ödülle başarıdan başarıya koşuyor. Shawn Mendes’le yaşadığı ilişkiyle aşk hayatında da mutlu olan yıldız, bir yetenek yarışmasında keşfedildi. Cabello’nun doğum tarihi ise 3 Mart 1997...

Rihanna

Listemizin tartışmasız en dikkat çeken ismi Rihanna, 1988 yılında bugün doğdu. Riri, 2003’te başladığı müzik kariyerine 2016’da ara verdi ve modaya yöneldi. Kendi adını taşıyan Fenty markasının giyim bölümünü geçtiğimiz günlerde kapattığını açıklayan sanatçı, 2019’da Forbes dergisi tarafından 600 milyon dolar servetiyle ‘Dünyanın En Zengin Kadın Şarkıcısı’ seçilmişti. Hayranları şu sıralar, ondan albüm yapmasını bekliyor.

Bruce Willis

Emmy ve Altın Küre ödüllü ABD’li aktör Bruce Willis, 19 Mart 1955 doğumlu ve şimdiye dek oynadığı filmleri dünyada 3 milyar dolar’ın üzerinde gişe yaptı. Kariyerine 80’li yıllarda başlayan oyuncu, babasının görevi nedeniyle Almanya doğumlu. Demi Moore ve Emma Heming ile evliliklerinden beş çocuk babasıdır.

Eva Mendes

Küba asıllı Amerikalı oyuncu Eva Mendes, 5 Mart 1947, Miami doğumlu. 2011 yılından bu yana Ryan Gosling ile olan ve iki kızı bulunan aktris, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. “Benim için öncelik çocuklarım” diyen Mendes’in nişanlandığı da söylentiler arasında...

Daniel Craig

007 denince akla gelen ilk isim şüphesiz ki Daniel Craig... ‘James Bond’ film serisinde Bond karakterini canlandıran altıncı kişi olan aktör, 2 Mart 1968 doğumlu. Karizması ve disipliniyle her zaman bir adım önde olan Craig’in Elle adında bir de kızı var. Aktör, şu sıralar pandemiden dolayı dört kez ertelenen yeni film ‘No Time To Die’ için hazırlıklarını sürdürüyor.

Justin Bieber

Kanadalı popçu Justin Bieber,1 Mart 1994 doğumlu. 2008 yılında keşfedilen ve dünya çapında şöhrete kavuşan yıldız, müziğiyle olduğu kadar eski sevgilisi Selena Gomez ile yaşadığı çalkantılı aşkla gündeme geldi. Ne var ki Bieber, aradığı sevgiyi eşi Hailey Baldwin’de buldu.

Camila Cabello

Kübalı şarkıcı Camila Cabello, genç yaşına rağmen müzik piyasasında aldığı onlarca ödülle başarıdan başarıya koşuyor. Shawn Mendes’le yaşadığı ilişkiyle aşk hayatında da mutlu olan yıldız, bir yetenek yarışmasında keşfedildi. Cabello’nun doğum tarihi ise 3 Mart 1997...