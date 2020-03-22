Hollywood’un ‘Koç’ları!

Jackie Chan

Hong Konglu aktör Jackie Chan, 7 Nisan 1954 doğumlu ve çocuk oyuncu olarak başladığı kariyeriyle, 1962’den beri hayatımızda… Çince ve İngilizce dahil olmak üzere pek çok dilde şarkı söyleyen Chan, filmlerindeki şarkılarının çoğunu da kendi besteliyor.



Chan, dövüş sanatlarına olan yeteneğiyle onlarca ödül aldı.



Celine Dion



Kanadalı şarkıcı ve iş insanı Celine Dion, 30 Mart 1968 Charlemagne doğumlu. 1981 yılından beri hayatımızda olan müzisyen, şimdiye dek 15 Fransızca, 12 de İngilizce albüme imza attı. Diva olarak kabul edilen sanatçının, aynı zamanda üç çocuğu var.



Dion, hayatı boyunca rekabetçi yönüyle dikkat çekti.



Lady Gaga



ABD’li şarkıcı Lady Gaga, 28 Mart 1986, New York doğumlu. Müziğiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da ödülleri toplayan sanatçı, tüm zamanların en çok satan müzisyenleri arasında bulunuyor.





Gaga, sıra dışı tarzıyla her zaman ön planda.

Robert Downey Jr.



ABD’li aktör Robert Downey Jr., 4 Nisan 1965, New York doğumlu. İyi bir müzisyen de olan oyuncu, 90’ların başında rol aldığı filmlerle üne kavuştu. Annesi Alman babası Yahudi asıllı Downey Jr., uzun süre uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etti.



Sarah Jessica Parker

ABD’li aktris Sarah Jessica Parker, 25 Mart 1965, Nelsonville doğumlu. ‘Sex and the City’ dizisiyle dünya çapında ün kazanan oyuncu, aynı zamanda üç çocuk annesi… Kendisine ait bir ayakkabı markası olan Parker, şimdiye dek 32 ayrı projede yer aldı.





Zevkli seçimleriyle dikkat çeken Parker, tüm kadınlara ilham oldu.



Marc Jacobs



ABD’li modacı Marc Jacobs, 9 Nisan 1963, New York doğumlu. 1997’de Fransız modaevi Louis Vuitton’da sanat direktörlüğü yaparken tanınan Jacobs, günümüzde kendi adını taşıyan markasıyla sadece kıyafet değil; çanta, aksesuar, parfüm, kitap ve kozmetik ürünler tasarlıyor.



Maria Sharapova



Rus tenisçi Maria Sharapova, 19 Nisan 1987, Nyagan doğumlu. Sekiz yaşındayken spora başlayan raket, birçok kupanın yanı sıra Olimpiyatlar’da da gümüş madalya sahibi oldu. Sharapova 26 Şubat’ta kariyerini sonlandırdığını açıkladı.



Quentin Tarantino



ABD’li yönetmen Quentin Tarantino, 27 Mart 1963, Knoxville doğumlu. 1990’lı yıllardaki filmleriyle hayatımıza giren Tarantino, 15 filmin yönetmenliğini üstlendi. İki Oscar ödülü bulunan yönetmen, birkaç filminde de kendine küçük bir rol verdi.