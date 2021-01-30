MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Linet: Hologramla tanışacağız
30.01.2021 - 07:00 |

Linet: Hologramla tanışacağız

Linet, Emrah’ın sanat hayatındaki 40’ıncı yılına özel hazırlanan ‘Tribute’ albümdeki ‘Dön’ parçasını seslendirmek için stüdyoya girdi.

Linet: Hologramla tanışacağız
ABONE OL

Linet, Emrah’ın sanat hayatındaki 40’ıncı yılına özel hazırlanan ‘Tribute’ albümdeki ‘Dön’ parçasını seslendirmek için stüdyoya girdi. Emrah’ın görüşmeleri artık hologram üzerinden yapma kararı almasına şarkıcı, “Teknoloji patlaması yaşıyoruz. Galiba hologramla tanışacağız” dedi.

Linet: Hologramla tanışacağız

EMRAH'TAN ŞAŞIRTAN KARAR

Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah’ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi. 

Programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, hazırlıklara başlanması için ekibine talimat verdi. Teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi alan Emrah, aradığını Danimarka’da buldu. Danimarkalı bir firmayla görüşen şarkıcı, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.

Üç boyutlu hologram, yüksek maliyetli bir teknoloji. Beş dakikalık bir görüntünün bedeli, yaklaşık 50 bin dolar (370 bin TL).

DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ 

Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile “Hung Up” şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, “American Idol” sahnesinde rock’n roll efsanesi Elvis Presley’in hologramıyla “If I Can Dream” şarkısını seslendirdi. 1996’da öldürülen rap’çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012’de Coachella Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.

Seda Bakan'dan Shakira dansıOyuncu Seda Bakan, dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın geçtiğimiz ay çıkardığı 'Girl Like Me' şarkısının klibinde görülen koreografideki aynı figürleri sergilediği videosunu takipçileriyle paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Bakasetas ve Yunus Mallı'yı KAP'a bildirdi

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...

Son dakika - Fenerbahçe'nin İrfan Can teklifi belli oldu! Galatasaray detayı...

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...

Son dakika - Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor! Muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet