Linet: Hologramla tanışacağız

Linet, Emrah’ın sanat hayatındaki 40’ıncı yılına özel hazırlanan ‘Tribute’ albümdeki ‘Dön’ parçasını seslendirmek için stüdyoya girdi. Emrah’ın görüşmeleri artık hologram üzerinden yapma kararı almasına şarkıcı, “Teknoloji patlaması yaşıyoruz. Galiba hologramla tanışacağız” dedi.

EMRAH'TAN ŞAŞIRTAN KARAR

Dünya starlarının tercih ettiği üç boyutlu hologram teknolojisi, oyuncu ve şarkıcı Emrah’ın da dikkatini çekti. Kendisine gelen tekliflere rağmen uzun süredir televizyon programlarına katılmayan Emrah, lazer ışın dalgalarının karışımıyla oluşturulan üç boyutlu hologramını yaptırmaya karar verdi.

Programlara bu yöntemle katılmayı planlayan sanatçı, hazırlıklara başlanması için ekibine talimat verdi. Teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi alan Emrah, aradığını Danimarka’da buldu. Danimarkalı bir firmayla görüşen şarkıcı, holografi yapımı için yakında firma yetkilileriyle bir araya gelecek.

Üç boyutlu hologram, yüksek maliyetli bir teknoloji. Beş dakikalık bir görüntünün bedeli, yaklaşık 50 bin dolar (370 bin TL).

DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ

Hologram yöntemini daha önce birçok dünya yıldızı kullandı. Madonna, 2006 yılında sanal müzik grubu Gorillaz ile “Hung Up” şarkısında düet yaptı. 2007 yılında Celine Dion, “American Idol” sahnesinde rock’n roll efsanesi Elvis Presley’in hologramıyla “If I Can Dream” şarkısını seslendirdi. 1996’da öldürülen rap’çi Tupac Shakur, bu yöntem sayesinde 2012’de Coachella Festivali’nde hayranlarıyla buluştu.