Hoş geldiniz Büyükelçim

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arnavutluk Fahri Konsolosu Ebru Sanver, üç ay önce göreve başlayan Arnavutluk yeni Büyükelçisi Kastriot Robo’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni normalde gerçekleşen etkinlikte dostluklar tazelendi. Daha önce Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Robo ile iki ülke üzerine geliştirilmesi planlanan projelerden konuşuldu.