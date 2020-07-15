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15.07.2020 - 07:00 |

Hoş geldiniz Büyükelçim

İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arnavutluk Fahri Konsolosu Ebru Sanver, üç ay önce göreve başlayan Arnavutluk yeni Büyükelçisi Kastriot Robo’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hoş geldiniz Büyükelçim
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İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Arnavutluk Fahri Konsolosu Ebru Sanver, üç ay önce göreve başlayan Arnavutluk yeni Büyükelçisi Kastriot Robo’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yeni normalde gerçekleşen etkinlikte dostluklar tazelendi. Daha önce Türkiye’de çeşitli görevlerde bulunan Robo ile iki ülke üzerine geliştirilmesi planlanan projelerden konuşuldu.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
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Cadde Yazarları

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