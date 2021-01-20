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20.01.2021 - 22:41 |

Hükümet Kadın konusu nedir? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim?

Hükümet Kadın filmi televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşuyor. Demet Akbağ, Sermiyan Midyat ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı film oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Hükümet Kadın konusu ise hayli ilgi çekici. İşte, Hükümet Kadın oyuncu kadrosu...

Hükümet Kadın konusu nedir? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim?
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Sinemada ilgiyle izlenen Hükümet Kadın filmi TV'de yayınlanıyor. Mardin Midyat'ta yaşayan 8 çocuklu bir kadın, belediye başkanı olan eşini kaybettikten sonra tüm yetkiyi üzerine alır. Ancak işler karışık bir hale gelse de ortaya başarı öyküsü çıkar. Hükümet Kadın filmi ne zaman çekildi?

HÜKÜMET KADIN KONUSU

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin kocası Aziz Veysel Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Film, 1 Şubat 2013 tarihinde vizyona girdi. Konusu ile adından söz ettiren filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Demet Akbağ - Xate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tugrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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