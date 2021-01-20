Hükümet Kadın konusu nedir? Hükümet Kadın filmi oyuncuları kim?

Sinemada ilgiyle izlenen Hükümet Kadın filmi TV'de yayınlanıyor. Mardin Midyat'ta yaşayan 8 çocuklu bir kadın, belediye başkanı olan eşini kaybettikten sonra tüm yetkiyi üzerine alır. Ancak işler karışık bir hale gelse de ortaya başarı öyküsü çıkar. Hükümet Kadın filmi ne zaman çekildi?

HÜKÜMET KADIN KONUSU

Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin kocası Aziz Veysel Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur. Ve kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir ölür.

HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Film, 1 Şubat 2013 tarihinde vizyona girdi. Konusu ile adından söz ettiren filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Demet Akbağ - Xate

Sermiyan Midyat - Faruk

Mahir İpek - Ikram

Gülhan Tekin - Fehime

Burcu Gönder - Güle

Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu

Nazmi Kırık - Ferhat

Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah

Ayberk Atilla - Şeyhmuz

Sarp Aydınoğlu - Ögretmen

Bülent Çolak - Baran

Haki Biçici - Behçet

Renan Bilek - Müfettis Tugrul

Kemal Uçar - Komutan Celal

Muhammed Akay - İmam