Hülya Avşar ev halini paylaştı!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hülya Avşar, paylaşımlarını yoruma kapalı paylaşsa da çok sayıda beğeni alıyor. Kimi zaman evinde spor yaparken çektiği bir selfi'yi yayınlayan Avşar, dün akşamda evde dinlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Avşar’ın ev haliyle objektif karşısına geçtiği fotoğrafa beğeni ve yorum yağarken; oyuncu güzel evini de bir kez daha gözler önüne serdi.



