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07.07.2020 - 08:14 |

Hülya Avşar ev halini paylaştı!

Zaman zaman sosyal medya hesabından gündelik hallerini de paylaşan Hülya Avşar, dün akşam evinde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Hülya Avşar ev halini paylaştı!
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Hülya Avşar, paylaşımlarını yoruma kapalı paylaşsa da çok sayıda beğeni alıyor. Kimi zaman evinde spor yaparken çektiği bir selfi'yi yayınlayan Avşar, dün akşamda evde dinlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Avşar’ın ev haliyle objektif karşısına geçtiği fotoğrafa beğeni ve yorum yağarken; oyuncu güzel evini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Hülya Avşar ev halini paylaştı


Magazin Haberleri Bülteni (6 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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