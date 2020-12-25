Hülya Avşar evini kulise taşıdı

Hülya Avşar, Kanal D’de yılbaşı akşamı yayınlanacak ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin özel programında yer alacak. Çekimler için BKM'ye giden Avşar; bornozunu, tüylü terliklerini, ince belli çay bardağını da evden götürdü.

Avşar'ın kulisi, ayakkabılarının dizilişine kadar son derece düzenliydi. Ünlü şarkıcının aşırı titizliği yakın çevresi tarafından biliniyor.