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25.12.2020 - 10:49 |

Hülya Avşar evini kulise taşıdı

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin yılbaşı özel programında yer alacak olan Hülya Avşar, adeta evini kulise taşıdı.

Hülya Avşar evini kulise taşıdı
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Hülya Avşar, Kanal D’de yılbaşı akşamı yayınlanacak ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin özel programında yer alacak. Çekimler için BKM'ye giden Avşar; bornozunu, tüylü terliklerini, ince belli çay bardağını da evden götürdü.

Avşar'ın kulisi, ayakkabılarının dizilişine kadar son derece düzenliydi. Ünlü şarkıcının aşırı titizliği yakın çevresi tarafından biliniyor.

Hülya Avşar evini kulise taşıdı

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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