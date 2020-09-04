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04.09.2020 - 16:47 |

Hülya Avşar: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

Vaktinin büyük çoğunluğunda sporla ilgilenen ve kendi adını taşıyan tenis turnuvası da düzenleyen Hülya Avşar sırlarını anlattı.

Hülya Avşar: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum
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Posta gazetesinin haberine göre; Hülya Avşar'ın açıklamaları şöyle:
- Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.
- Uzun zamandır günde iki öğün besleniyorum.
- Sabah köy kahvaltısı yapıyorum. Soframda bal, tereyağı, yumurta, zeytin, peynir var. Hatta ekmeği zeytinyağına bandırıyorum.
- Akşam yemeği en geç 19.30’da bitiyor. Evde pişen tencere yemeklerini çok severim.
- Dikkat ettiğim iki şey var; öğünlerin miktarını azaltmak ve spor.
- Form tutmak için yüzüyor, yürüyor ve bisiklete biniyorum.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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