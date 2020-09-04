04.09.2020 - 16:47 |
Hülya Avşar: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum
Vaktinin büyük çoğunluğunda sporla ilgilenen ve kendi adını taşıyan tenis turnuvası da düzenleyen Hülya Avşar sırlarını anlattı.
Posta gazetesinin haberine göre; Hülya Avşar'ın açıklamaları şöyle:
- Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.
- Uzun zamandır günde iki öğün besleniyorum.
- Sabah köy kahvaltısı yapıyorum. Soframda bal, tereyağı, yumurta, zeytin, peynir var. Hatta ekmeği zeytinyağına bandırıyorum.
- Akşam yemeği en geç 19.30’da bitiyor. Evde pişen tencere yemeklerini çok severim.
- Dikkat ettiğim iki şey var; öğünlerin miktarını azaltmak ve spor.
- Form tutmak için yüzüyor, yürüyor ve bisiklete biniyorum.