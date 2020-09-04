Hülya Avşar: Köylü kadınlarımız gibi yaşıyorum

Posta gazetesinin haberine göre; Hülya Avşar'ın açıklamaları şöyle:

- Köylü kadınlarımız nasıl yaşıyorsa, aynen öyle yaşıyorum. Bedenime, ruhuma iyi geliyor.

- Uzun zamandır günde iki öğün besleniyorum.

- Sabah köy kahvaltısı yapıyorum. Soframda bal, tereyağı, yumurta, zeytin, peynir var. Hatta ekmeği zeytinyağına bandırıyorum.

- Akşam yemeği en geç 19.30’da bitiyor. Evde pişen tencere yemeklerini çok severim.

- Dikkat ettiğim iki şey var; öğünlerin miktarını azaltmak ve spor.

- Form tutmak için yüzüyor, yürüyor ve bisiklete biniyorum.