Hülya Cup Antalya’da

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bu yıl Antalya’da düzenlenecek. 26-31 Ekim tarihleri arasında, Club MegaSaray Otel’de gerçekleştirilecek etkinlikte Avşar Kızı, hem gösteri maçı yapacak hem de yarışacak. 20’nci yılındaki organizasyondan elde edilen gelir, genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılacak.