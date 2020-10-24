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24.10.2020 - 07:00 |

Hülya Cup Antalya’da

Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bu yıl Antalya’da düzenlenecek.

Hülya Cup Antalya’da
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Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası bu yıl Antalya’da düzenlenecek. 26-31 Ekim tarihleri arasında, Club MegaSaray Otel’de gerçekleştirilecek etkinlikte Avşar Kızı, hem gösteri maçı yapacak hem de yarışacak. 20’nci yılındaki organizasyondan elde edilen gelir, genç tenisçilere ve maddi durumu yetersiz başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlamak için kullanılacak.

Nusret Gökçe çalışanının yüzüne et attıMeşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından çalışanının suratına yanlışlıkla et attı. Gökçe'nin, "Kamera arkası iş kazası, özür dilerim" notuyla paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.
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Cadde Yazarları

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