MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hülya Şen: ‘Yettin artık’ deyip beni dövdü!
28.07.2020 - 16:03 |

Hülya Şen: ‘Yettin artık’ deyip beni dövdü!

Oyuncu Hülya Şen, oturduğu apartmanın çatı katında yavru kedi beslediği için üst komşusu, aynı zamanda apartmanın yöneticisi olan Yasemin M. ile adliyelik olmuştu. Şen, "Apartman senin yüzünden pireleniyor" diyerek dayak yediğini belirtince, apartman yöneticisi de ondan şikayetçi olmuştu. Ünlü tiyatrocu, geçtiğimiz günlerde yeniden savcılığa başvurdu.

Hülya Şen: ‘Yettin artık’ deyip beni dövdü!
ABONE OL

"TELEFONUMU KIRDI"
Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hülya Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

"DARP EDİLEN BENİM"
Yönetici, Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda

Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin alışveriş turunda

Mehmet Aurelio'dan cevap yok

Mehmet Aurelio'dan cevap yok

İbrahim Selim: Artvin'e tatile gideceğim

İbrahim Selim: Artvin'e tatile gideceğim

Aleyna Tilki'nin alışveriş stili

Aleyna Tilki'nin alışveriş stili

Sıradaki Haber