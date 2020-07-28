Hülya Şen: ‘Yettin artık’ deyip beni dövdü!

"TELEFONUMU KIRDI"

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Hülya Şen, apartmanda temizlik yapılırken kedileri evine aldığını, yöneticisinin sesi üzerine kapıya çıktığını, "Ne bu gürültü" deyince yöneticinin "Yettin artık sen" diyerek yumruk savurduğunu, düşen telefonunun kırıldığını iddia etti.

"DARP EDİLEN BENİM"

Yönetici, Şen'in kendisine sinkaflı küfürler sarf ettiğini, iteklediğini, tekme sonucu yere düştüğünü ve temizlik görevlileri tarafından kaldırıldığını söyledi.