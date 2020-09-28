28.09.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
‘Hüzünlendim’
Türkan Şoray, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Türkan Şoray, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir klinikten çıkarken görüntülenen sanatçı, “Sağlık durumum gayet iyi diş tedavim sürüyor. Sevenlerim beni merak etmesin” diye konuştu. Yıldırım Mayruk’un jübile defilesinde podyuma çıkmasıyla ilgili ise Şoray, “Benim için güzel bir anı oldu. Duygulanıp hüzünlendim” dedi.
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.