Türkan Şoray, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Bir klinikten çıkarken görüntülenen sanatçı, “Sağlık durumum gayet iyi diş tedavim sürüyor. Sevenlerim beni merak etmesin” diye konuştu. Yıldırım Mayruk’un jübile defilesinde podyuma çıkmasıyla ilgili ise Şoray, “Benim için güzel bir anı oldu. Duygulanıp hüzünlendim” dedi.