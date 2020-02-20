Sempatik ve samimi tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan Sevcan Orhan, enerjisi ve performansıyla da müzikseverlerden tam not aldı.

Sanat hayatının 20'nci yılını kutladığını dile getiren şarkıcı; “20 yıla bir çok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum" dedi.

Yaklaşık iki saat sahne alan şarkıcı, sahne sonunda sevenleri tarafından büyük alkış aldı.