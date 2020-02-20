MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım'
20.02.2020 - 13:51 |

'Hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım'

Kartal İstMarina Jolly Joker'de sahneye çıkan Sevcan Orhan, geçmişten günümüze Türk Halk Müziği'nde yer edinen şarkıları ve ölümsüz eserleri seslendirdi.

'Hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım'

Sempatik ve samimi tavırlarıyla hayranlarının sevgisini kazanan Sevcan Orhan, enerjisi ve performansıyla da müzikseverlerden tam not aldı.

Sanat hayatının 20'nci yılını kutladığını dile getiren şarkıcı; “20 yıla bir çok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum" dedi.

Yaklaşık iki saat sahne alan şarkıcı, sahne sonunda sevenleri tarafından büyük alkış aldı.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Chloe Loughnan, Milano yolcusu

Chloe Loughnan, Milano yolcusu

Pelin Karahan: Güzel projelerle ekranlara dönebilirim

Pelin Karahan: Güzel projelerle ekranlara dönebilirim

Makyajsız güzel Alina Boz

Makyajsız güzel Alina Boz

Ecem Karavus, 'Kalk Gidelim'de

Ecem Karavus, 'Kalk Gidelim'de

Sıradaki Haber