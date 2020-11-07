İbo Show bu akşam başlayacak mı, neden yok? 7 Kasım Star TV yayın akışı...
İbo Show bu akşam yayınlanacak mı, neden yok sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yeni sezon için heyecanlı bekleyişin sürdüğü İbo Show yeniden izleyici karşısına çıkmaya gün sayıyordu. 31 Ekim'de ekrana geleceği duyurulan İbo Show'un yeni bölümü ile ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Peki İbo Show bu akşam ekrana gelecek mi? İşte 7 Kasım Star TV yayın akışı...
İbo Show bu akşam ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Star TV ekranında yeni bölümleri ile yayınlanacağı duyurulan ve lk bölümün 31 Ekim'de ekrana geleceği söylenen İbo Show İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki İbo Show ne zaman başlayacak?
İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK
İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından birçok TV programı eğlence programlarını kanal yayın akışlarından çıkardı. 31 Ekim'de ilk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen İbo Show'da bu programlardan biri olarak biliniyor. İlk bölüm konuklarının Deniz Seki ve Kutsi olduğu İbo Show'un ilk bölümü ile ne zaman ekrana geleceğine dair henüz net bir bilgi yer almıyor
STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI (7 KASIM)
07:30 Medcezir
09:30 Yerli dizi tekrar / Sinema
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi tekrar / sinema
16:20 Yerli dizi tekrar / sinema
18:45 Star Haber
20:00 Mumya Geri Dönüyor
22:00 Mumya Geri Dönüyor
00:30 Yerli dizi tekrar / sinema
04:00 Erkenci Kuş