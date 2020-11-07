İbo Show bu akşam başlayacak mı, neden yok? 7 Kasım Star TV yayın akışı...

İbo Show bu akşam ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Star TV ekranında yeni bölümleri ile yayınlanacağı duyurulan ve lk bölümün 31 Ekim'de ekrana geleceği söylenen İbo Show İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki İbo Show ne zaman başlayacak?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK

İzmir'de meydana gelen 6.9 şiddetindeki depremin ardından birçok TV programı eğlence programlarını kanal yayın akışlarından çıkardı. 31 Ekim'de ilk bölümü ile ekrana gelmesi beklenen İbo Show'da bu programlardan biri olarak biliniyor. İlk bölüm konuklarının Deniz Seki ve Kutsi olduğu İbo Show'un ilk bölümü ile ne zaman ekrana geleceğine dair henüz net bir bilgi yer almıyor

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

07:30 Medcezir

09:30 Yerli dizi tekrar / Sinema

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

13:30 Yerli dizi tekrar / sinema

16:20 Yerli dizi tekrar / sinema

18:45 Star Haber

20:00 Mumya Geri Dönüyor

22:00 Mumya Geri Dönüyor

00:30 Yerli dizi tekrar / sinema

04:00 Erkenci Kuş