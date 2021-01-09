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09.01.2021 - 12:06 |

İbo Show hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İşte İbo Show yeni bölüm konukları

İbo Show yeni sezonda izleyicisi ile buluştu. İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra televizyonlara geri dönmesiyle hayranları büyük mutluluk yaşıyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show'da bu hafta yine birbirinden sürpriz isimler konuk oluyor. Peki, İbo Show hangi kanalda yayınlanıyor? İşte İbo Show yeni bölüm konukları ve yayın bilgileri.

İbo Show hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İşte İbo Show yeni bölüm konukları
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İbo Show yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sürpriz konukların yer alacağı İbo Show saat kaçta başlayacak? İşte yeni bölüm ile ilgili merak edilen detaylar.

İBO SHOW HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

İbrahim Tatlıses'in sunumu ile İbo Show bu akşam saat 20.00'da STAR TV'de ekrana gelecek.

İbo Show'un yeni bölüm konukları Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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