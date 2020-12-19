İbo Show konukları kimler? İbo Show yeni bölüm saat kaçta başlayacak?

İbo Show bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'da bu hafta yine birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Bu hafta İbo Show'a konuk olan isimler arasında Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk olacak

İBO SHOW BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

İbo Show bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show konukları arasında Zara, Oktay Kaynarca, koronavirüsü yeni atlatan Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk oluyor.

ZARA (NEŞE YILMAZ) KİMDİR?

Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Asıl adı Neşe Yılmaz’dır Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı. yılında Milliyet gazetesinin açmış olduğu Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında “Türk Halk Müziği Bayan Solist” dalında Türkiye birincisi olan Zara, aynı yarışmaya 1993 yılında katılarak tekrar birincilik kazandı. Yüksek eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde tamamladı.

1996 yılında TRT'nin açmış olduğu “Yetişmiş Ses Sanatçısı” sınavını kazanarak “TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı” unvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Yunus Emre Müzikali” nde Amber rolüyle oyuncu ve solist olarak görev aldı. 1998 yılında 15 aylık çalışmanın ürünü olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntupiyasaya sürüldü. Aynı yıl Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğinde “Eylül Fırtınası” isimli ilk uzun metraj filminde Tarık Akan ile başrolü paylaştı.

İlk albümünün yankıları uzun süre devam eden Zara, 2000 yılında Boyut adlı ikinci albümünü çıkardı. Albümünde icra ettiği tüm türkülere klip çekerek VCD ortamında dağıtıldı. 2001 yılında Osman Sınav'ın yönettiği Deli Yürek: Bumerang Cehennemi sinema filminde oyunculuk performansıyla dikkat çekti. 2002'de üçüncü albümü Misafir’i; 2003 yılında ise 27 eserden oluşan 2 disklik Özlenenler albümünü piyasaya sürdü. Özlenenler'in birinci albümünde Zara, müzik severlere ilk kez Türk Sanat Müziği okuyarak sürpriz yaptı. İkinci diskte ise eski Türk filmlerinin şarkılarını seslendirerek tanıdık melodileri sandıktan çıkardı.

2003 yılındaki bir diğer sürprizi ise, sanatçının ilk kez Kanal D kanalında 28 bölümden oluşan Gelin isimli televizyon dizisinde başrol oynayarak halkla buluşmuş olmasıdır. 2004 yılında, 1992'de çekilen ancak deprem felaketlerinden sonra yayını bekletilen, Bayındırlık Bakanlığı ile ortak çalışması Ağıt (Sele gitti) klibi “Doğal Afetlere Bilinçli Toplum” projesi kapsamında yayına girdi. Kral TV ve Magazin Gazetecileri Derneği gibi birçok organizasyonların ödülleri ile birlikte, 2000 ile 2003 yılları arasında 4 yıl üst üste “Türk Halk Müziği En İyi Kadın Sanatçısı” Altın Kelebek ödüllerini aldı.

Sanatçı 2005'te kariyerine, yine çift diskli Zamanı Geldi albümüyle devam etti. Bu albümün ilk diski 17 adet Türk halk müziği eseri, ikinci diski ise 12 adet 70'li yıllar aranjmanı içeriyordu. Sanatçı aynı yılın Ekim ayında, senfoni eşliğinde kaydettiği Bülbül-i Şeyda isimli tasavvuf müziği albümünü piyasaya sundu. TRT 1'de Zamanı Geldi isimli programın sunuculuğunu üstlenen Zara’nın programı 41 bölüm sürdü. Bu program süresince İbrahim Tatlıses, Selda Bağcan, Yavuz Bingöl, Edip Akbayram, Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Sabahat Akkiraz, Uğur Işılak, Funda Arar, Zerrin Özer, Fatih Erkoç, Muzaffer Akgün gibi ses sanatçılarını ağırladı.

2006 yılının Ramazan ayında atv'de Tanrı Misafiri adlı sahur programında Zara ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi. 2008 yılında kendi kurduğu ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. 2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlandı.

Sanatçı, 2011 yılında Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sürdü. Son yıllarda tasavvufa olan merakıyla dikkat çeken başarılı yorumcu Zara, ilk evliliğini eski plakçısı Ulus Müzik'in patronu İskender Ulus'la yapmıştı. Bu evlilik 2007 yılında son buldu. Zara 5 yıl sonra 2012 Mart ayında ikinci eşi gazeteci-yazar Akif Beki ile dünya evine girdi. 2016 Yilinin temmuz ayinda ise tek celsede bosandilar.[3] Zara son olarak 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albümüyle sevenleriyle buluştu. İstanbul Flamenko 5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde 11 eser bulunuyor. “”Ben Bir Anayım”” adlı eserin sözleri Zara’ya ait. Aralık 2012’de kız bebek annesi olan Zara bebeğine Dila ismini verdi.

Filmografi

Sinema filmleri

Deli Yürek: Bumerang Cehennemi (2001)

Eylül Fırtınası (1998)

Televizyon dizileri

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz – Atv (2017)

İpsiz Recep – TRT 1 (2008-2009)

Gelin – Kanal D (2003)

Televizyon Programları

Sonsuz Şarkı – (TRT Müzik) (2015-)

Salı Sefası – TV8 (2009-2011)

Tanrı Misafiri – ATV (2006)

Zamanı Geldi – TRT 1 (2005-2006)

OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965’te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan Oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi.

Üsküdar Lisesi'nde başlayıp, en son Hopa Lisesi'nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.

İlk kez Ege Tiyatrosu'nda Turgut Özak'ın "Duvarıların Ötesi" adlı oyunda yer aldı. Ardından da birkaç çocuk oyununda yer alan Oktay Kaynarca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nü bitirdikten sonra 1990 ile 1997 yılları arasında çeşitli kanallarda Yarışma ve eğlence programı sunuculuğu yaptı. Konservatuvar zamanında birkaç dizide yer aldı. İlk profesyonel oyunu Ali Atik ve Ayşegül Atik ile birlikte yer aldığı bir çocuk oyunu oldu.

Mezun olduktan sonra 1991 yılında Tiyatro Stüdyosu'nda "KanKardeşleri" adlı müzikalde Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Derya Alabora ve Ahmet Levendoğlu gibi oyuncular ile rol aldı. 1993 ve 1994 yılında sahnelenen "Derin Bir Soluk Al" adlı adlı oyun ile Avni Dilligil En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Kurtlar Vadisi" adlı diziden sonra "Aşkımızda Ölüm Var", "İlk aşkım" ve "Geniş Zamanlar" adlı dizilerde rol aldıysa da bu diziler uzun soluklu olmadı. 2007 yılında "Beynelnilel" ve "Sıfır Dediğimde" adlı filmlerde rol aldıktan sonra ayını yıl "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Poyraz karakteri ile karşımıza çıktı. "Ölümden Öte Köy Yok" isimli bir de şiir albümü bulunmaktadır. Oktay Kaynarca, 6,5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özgü Namal'dan 2008 yılında ayrıldı.

Oktay Kaynarca, Zara ile "Salı Sefası"isimli programı ve ATV'de"Türkünü Söyle" isimli yarışma programı sundu.

Oktay Kaynarca, 1 Temmuz 2012 tarihinde reklamcı Melek Angun (d.1981) ile evlendi. 2013 yılının Mayıs ayında boşandı.

2012 yılında "Ustura Kemal" dizisine başlamış fakat gereken reytingleri yakalayamadığı için dizi yayından kaldırıldı. 2013 yılında da "Kapanmadan Kazan" adlı yarışma programını sunmak üzere 20 program çekilmiş, ancak gezi parkı olaylarına destek verdiği için daha yayına başlamadan program iptal edilmiştir. Yerine aynı programı Murat Serezli sunmaktadır.

OKTAY KAYNARCA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER:

2002 – 39. Antalya Film Şenliği'nde, Deli Yürek-Boomerang Cehennemi filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

1994 – Derin Bir Soluk Al ( Gapting )-Avni DİLLİGİL ( En iyi erkek oyuncu )

Oktay Kaynarca'nın oynadığı Tiyarto oyunları:

1991 – Kan Kardeşler (Blood Brothers)-Müzikal

1994 – Derin Bir Soluk Al (Gapting )-Avni Dilligil( En iyi erkek oyuncu )

OKTAY KAYNARCA'NIN ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ VE DİZİLER

1989 – Gençler

1991 – Suyun Öte Yanı

1990 – Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1995 – Bir kadının anatomisi

1994 – Yengeç sepeti

1999 – Köstebek (TV Dizisi)

2000 – Yarın Geç Olmayacak (tv dizisi)

2001 – Yeditepe İstanbul (TV Dizisi)

2001 – Deli Yürek: Bumerang cehennemi – Cemal

2001 – Tek Celse (tv dizisi)

2002 – Bayanlar baylar (TV Dizisi)

2002 – Lahmacun ve pizza (TV Dizisi)

2003 – Esir şehrin insanları (TV Dizisi)

2003-2004 – Kurtlar Vadisi (TV Dizisi)- Süleyman Çakır

2004 – Aşkımızda ölüm var (TV Dizisi)

2004 – Avrupa Yakası (TV Dizisi)

2004 – Kalbin zamanı

2004 – Adı Aşk Olsun (Yapımcı)

2006 – İlk Aşkım (TV Dizisi)

2007 – Geniş Zamanlar (TV Dizisi)

2007 – Beynelmilel

2007 – Sıfır Dediğimde

2007 – Kuzey Rüzgarı (TV Dizisi)

2008 – Alia

2008-2010 – Adanalı (dizi) (Tv dizisi) – Yavuz Dikkaya(Adanalı)

2008 – Hoşçakal Güzin (TV Filmi)

2008 – Kardelen (TV Dizisi)

2010 – Yahşi Cazibe (TV dizisi) – Komiser (Konuk Oyuncu)

2010 – Seyyal 3 (Kısa Film)

2011 – Nuri (TV Dizisi) – Nuri

2011 – Sakarya Fırat (TV Dizisi)

2011 – Çanakkale Ruhu

2012 – Ustura Kemal (TV Dizisi) – Kemal

2012 – Nalet Oyun

İlk sinema çalışması "Suyun Öte Yanı" olan oyuncu daha sonra "Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni", "Yengeç Sepeti", "Bir Kadının Anatomisi" ve "Deliyürek" gibi sinema filmlerinde rol aldı. "Yengeç Sepeti" ve "Bumerang Cehennemi" adlı filmleriyle de Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonraki dönem teleziyon dizilerine ağırlık veren Oktay Kaynarca, "Kurtlar Vadisi" adlı dizice canlandırdığı "Süleyman Çakır" karakteri ile çıkış yaptı.