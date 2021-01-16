İbo Show konukları kimler? İbo Show'da bu hafta kimler var? (16 Ocak)

İbo Show konukları kimler sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show'da her hafta olduğu gibi bu haftada yine birbirinde ünlü isimler İbo Show'da konuk oluyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan programlara katılmış olan konukların paylaşımları duygu dolu anların yaşanmasına neden oluyor. İşte İbo Show'un bu haftaki konukları...

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI

İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır yer alıyor.

İBO SHOW 16 OCAK FRAGMANI