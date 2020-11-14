İbo Show saat kaçta yayınlanacak? İbo Show konukları kim?

Herkesin heyecanla beklediği İbo Show yeni sezonun ilk bölümü ile bu akşam başlıyor. Yeni bölümler ile STAR TV ekranında yayınlanacak olan İbo Show bu akşam saat 20.00'de ekranda olacak.

İBO SHOW İLK BÖLÜM KONUKLARI KİM?

İbo Show'un ilk bölüm konukları Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer, Sibel Can ve Aydemir Akbaş.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952, Şanlıurfa doğumludur. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.