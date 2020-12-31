İbo Show Yılbaşı konukları kimler? İbo Show Yılbaşı programı saat kaçta başlayacak?

İbo Show bu hafta Perşembe akşamı yılbaşı özel programı ile ekrana gelecek. Türkiye'nin divası Bülent Ersoy, Pop'un kraliçesi Hande Yener, Yaptıkları ile her zaman gündem olan Serdar Ortaç, hem sunuculuk, hem şarkıcılık hem de jüri üyeliği yapan Seda Sayan ve yaptığı filmler ile hafızalarda yer edinen Şafak Sezer İbo Show'un bu haftaki konukları olacak. İbo Show Yılbaşı konukları söyleyecekleri şarkılar, yapacakları düetler ile yeni yıla çoşku ile girmenizi sağlayacak.

İBO SHOW YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

İbo Show Yılbaşı konukları Hande Yener, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Bülent Ersoy ve Şafak Sezer olacak. 75'den fazla şarkının seslendirileceği programda müziğe, arabeske ve kahkaya bol bol doyacaksınız.

İBO SHOW SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İbo Show 31 Aralık saat 20:00'de başlayacak! Star TV ekranında yayınlanacak