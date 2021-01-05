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05.01.2021 - 10:50 |

'İbo Show'da Cem Yılmaz ve MFÖ sürprizi

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen 'İbo Show'un 2021 yılındaki ilk bölümünün konukları belli oldu.

'İbo Show'da Cem Yılmaz ve MFÖ sürprizi
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'İbo Show’ dokuz yıllık aradan sonra yeniden yayında... Sevilen programın bu haftaki konukları çok konuşulacak; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz.

MFÖ ve Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses'le birlikte söyledikleri şarkılarla seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.

‘İbo Show’un yeni bölümü, 9 Ocak Cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları
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