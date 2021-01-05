05.01.2021 - 10:50 |
'İbo Show'da Cem Yılmaz ve MFÖ sürprizi
İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen 'İbo Show'un 2021 yılındaki ilk bölümünün konukları belli oldu.
'İbo Show’ dokuz yıllık aradan sonra yeniden yayında... Sevilen programın bu haftaki konukları çok konuşulacak; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz.
MFÖ ve Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses'le birlikte söyledikleri şarkılarla seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.
‘İbo Show’un yeni bölümü, 9 Ocak Cumartesi akşamı Star TV'de yayınlanacak.