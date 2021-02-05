Ä°bo Show'da dev isimler bir arada

Starâ€™da yayÄ±nlanan Ä°bo Show, yeni bÃ¶lÃ¼mle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°bo Show, bu hafta yayÄ±nlanacak olan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kamuran Akkor, GÃ¼lden KarabÃ¶cek, AyÅŸe Mine, Faruk TÄ±naz ve Ahmet SelÃ§uk Ä°lkanâ€™Ä± konuk ediyor.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Poll Production ve Global Medyaâ€™nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi, her hafta birbirinden Ã¼nlÃ¼ isimlerin aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± program cumartesi akÅŸamÄ± saat 20:00'da baÅŸlayacak.Â



