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05.02.2021 - 10:33 |

Ä°bo Show'da dev isimler bir arada

Ä°bo Show, bu hafta yayÄ±nlanacak olan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kamuran Akkor, GÃ¼lden KarabÃ¶cek, AyÅŸe Mine, Faruk TÄ±naz ve Ahmet SelÃ§uk Ä°lkanâ€™Ä± konuk ediyor.

Ä°bo Show'da dev isimler bir arada
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Starâ€™da yayÄ±nlanan Ä°bo Show, yeni bÃ¶lÃ¼mle seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. Ä°bo Show, bu hafta yayÄ±nlanacak olan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kamuran Akkor, GÃ¼lden KarabÃ¶cek, AyÅŸe Mine, Faruk TÄ±naz ve Ahmet SelÃ§uk Ä°lkanâ€™Ä± konuk ediyor.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± Poll Production ve Global Medyaâ€™nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi, her hafta birbirinden Ã¼nlÃ¼ isimlerin aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± program cumartesi akÅŸamÄ± saat 20:00'da baÅŸlayacak.Â

Ä°bo Showda dev isimler bir arada


Magazin Haberleri Bülteni (5 Åžubat 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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