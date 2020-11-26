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26.11.2020 - 17:59 |

'İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! İşte ilk kare...

Dokuz yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunduğu 'İbo Show' programında izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor. Büyük buluşmadan ilk fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü.

'İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! İşte ilk kare...
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Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen şovmen Mehmet Ali Erbil, Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a konuk oluyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in buluşmasından ilk kare sosyal medyada heyecan yarattı. Gündem olan kare, Mehmet Ali Erbil'in evinde çekildi.

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İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali...

Evinde tedavisine devam eden ünlü şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.

İbo Showda Mehmet Ali Erbil sürprizi İşte ilk kare...

Magazin Haberleri Bülteni (26 Kasım 2020)İşte magazin dünyasının öne çıkan haberleri...
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