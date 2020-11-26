'İbo Show'da Mehmet Ali Erbil sürprizi! İşte ilk kare...

Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen şovmen Mehmet Ali Erbil, Star TV'de yayınlanan 'İbo Show'a konuk oluyor.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Tatlıses ile Mehmet Ali Erbil'in buluşmasından ilk kare sosyal medyada heyecan yarattı. Gündem olan kare, Mehmet Ali Erbil'in evinde çekildi.

Evinde tedavisine devam eden ünlü şovmenin ziyaretine gelen İbrahim Tatlıses, eski dostu ile program çekimlerini burada gerçekleştirdi.