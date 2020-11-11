11.11.2020 - 10:41 |
'İbo Show'un akıbeti belli oldu!
Dokuz yıl sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show'un yayın tarihi, İzmir'de meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem nedeniyle ertelenmişti. İbo Show'un yeni yayın tarihi belli oldu.
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ekrana döneceği İbo Show'un yeni yayın tarihi netleşti. 31 Ekim'de ekrana gelmesi planlanan İbo Show, İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin ardından ertelenmişti. 'İbo Show'un ilk bölüm tarihi hakkında karar verildi.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği 'İbo Show', ilk bölümüyle 14 Kasım Cumartesi 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.
'İbo Show'un ilk bölümüne Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Şafak Sezer ve Aydemir Akbaş'ın konuk olacak.