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19.11.2020 - 10:59 |

'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

İbrahim Tatlıses'i dokuz yıl sonra ekranlara döndüren İbo Show'un ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. 'İbo Show'un 21 Kasım Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümündeki konuklar da belli oldu.

'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu
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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği 'İbo Show' geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşına çıktı. Sibel Can, Deniz Seki, Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Kutsi'nin konuk olduğu program sosyal medyada da çok konuşuldu.

21 Kasım Cumartesi akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan 'İbo Show'da bu hafta, İbrahim Tatlıses'in konukları Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat olacak.

İbo Showun bu haftaki konukları belli oldu

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