'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği 'İbo Show' geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyici karşına çıktı. Sibel Can, Deniz Seki, Aydemir Akbaş, Şafak Sezer ve Kutsi'nin konuk olduğu program sosyal medyada da çok konuşuldu.

21 Kasım Cumartesi akşamı ikinci bölümüyle ekranlara gelecek olan 'İbo Show'da bu hafta, İbrahim Tatlıses'in konukları Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat olacak.