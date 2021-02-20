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20.02.2021 - 16:40 |

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat İbo Show konukları...

İbo Show yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cumartesi akşamları yayınlanan programda İbrahim Tatlıses ve konukları izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Bu akşam yine birbirinden sürpriz isimler programda. Peki, 20 Şubat İbo Show konukları kimler?

İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 20 Şubat İbo Show konukları...
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İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana geri döndü. İzleyicinin heyecanla beklediği İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanıyor. Bu hafta İbrahim Tatlıses yeni saç stili ile izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, bu haftanın konukları kimler? İşte İbo Show yeni bölüm konukları.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

LATİF DOĞAN

İbo Showun bu haftaki konukları kimler İşte 20 Şubat İbo Show konukları...

BEDİA AKARTÜRK

İbo Showun bu haftaki konukları kimler İşte 20 Şubat İbo Show konukları...

NURİ SESİGÜZEL

İbo Showun bu haftaki konukları kimler İşte 20 Şubat İbo Show konukları...

UĞUR KARAKUŞ

İbo Showun bu haftaki konukları kimler İşte 20 Şubat İbo Show konukları...

KAHTALI MIÇE

İbo Showun bu haftaki konukları kimler İşte 20 Şubat İbo Show konukları...

 




20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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