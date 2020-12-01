01.12.2020 - 12:06 |
İbo Show'un dördüncü bölüm konukları belli oldu
Dokuz yıl aradan sonra seyircisiyle buluşan 'İbo Show'un dördüncü bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.
Star TV'de yayınlanmaya başlayan 'İbo Show', dördüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Dokuz yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan 'İbo Show', 6 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak.
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın yeni bölümünün konukları; Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu konuk olacak.