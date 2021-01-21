21.01.2021 - 09:10 | | MESUT YILMAZ
İbrahim Büyükak arabasını dezenfekte etti
Oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, önceki akşam Bebek’te objektiflere yansıdı.
Tek başına sahilde yürüyüş yapan İbrahim Büyükak, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Eşi Nurdan Beşen’in hamileliğinin rahat geçtiğini söyleyen Büyükak, bebeklerinin cinsiyetini bugün öğreneceklerini belirtti.
Ünlü oyuncu, valeye bıraktığı aracını teslim alırken elindeki dezenfektan dikkat çekti. Büyükak'ın, koronavirüs salgınına karşı arabasını dezenfekte ettiği görüldü.