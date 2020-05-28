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28.05.2020 - 09:10 |

İbrahim Büyükak: Baktıkça tadım kaçacak!

Oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından bir takipçisinin kara kalem çizimini paylaşarak, üzerine yaptığı yorumlarla herkesi güldürdü.

İbrahim Büyükak: Baktıkça tadım kaçacak!
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Sosyal medya hesabı üzerinden bol miktarda esprili paylaşımda bulunan İbrahim Büyükak, bu defa bir takipçisinden gelen kara kalem çizimi paylaştı. Büyükak takipçisine, “Baktıkça seni hatırlamayı isterdim ama baktıkça tadım kaçacak gibi. Biraz da müziği mi denesen acaba! Tabi karar yine senin canım kardeşim” sözleriyle takıldı.

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Cadde Yazarları

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