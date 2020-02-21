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HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Büyükak: Çok heyecanlıyım
21.02.2020 - 14:09 |

İbrahim Büyükak: Çok heyecanlıyım

Geçtiğimiz günlerde yeni filmi 'Bayi Toplantısı'nın galasını gerçekleştiren ve davetlilerin beğenisi ile karşılaşan İbrahim Büyükak, eşi Nurdan Beşen ile birlikte İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

İbrahim Büyükak: Çok heyecanlıyım

Senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin seyirciye emanet olduğunu belirten İbrahim Büyükak, "Güzel bir film ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Galada tepkiler çok güzeldi, fragmanlara tepkiler de süper. Çok heyecanlıyım" dedi.

Fırsat bulmaları halinde muhabirlerin de filme gitmesini ve kendisine fikirlerini söylemelerini rica eden Büyükak, kısa süren sohbetin ardından eşi Nurdan Beşen ile alışverişin yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu, sık sık karşılaştığı hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı.

Magazin Haberleri Bülteni 21 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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