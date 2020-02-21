İbrahim Büyükak: Çok heyecanlıyım

Senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin seyirciye emanet olduğunu belirten İbrahim Büyükak, "Güzel bir film ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Galada tepkiler çok güzeldi, fragmanlara tepkiler de süper. Çok heyecanlıyım" dedi.

Fırsat bulmaları halinde muhabirlerin de filme gitmesini ve kendisine fikirlerini söylemelerini rica eden Büyükak, kısa süren sohbetin ardından eşi Nurdan Beşen ile alışverişin yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu, sık sık karşılaştığı hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmadı.