İbrahim Büyükak: Çok komik bir film çektik

‘Bayi Toplantısı’ filminin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, oyuncu arkadaşlarına, ekibe ve yönetmenine teşekkür ederken, “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.

Erzurum, Gaziantep ve Konya’dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan film, 21 Şubat'ta vizyona girecek.