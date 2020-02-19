MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Büyükak: Çok komik bir film çektik
19.02.2020 - 17:32 |

İbrahim Büyükak: Çok komik bir film çektik

Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filmin galası, önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.

İbrahim Büyükak: Çok komik bir film çektik

Bayi Toplantısı’ filminin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, oyuncu arkadaşlarına, ekibe ve yönetmenine teşekkür ederken, “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.

Erzurum, Gaziantep ve Konya’dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan film, 21 Şubat'ta vizyona girecek.

Magazin Haberleri Bülteni 19 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emel Ayaydın sade ve şık

Emel Ayaydın sade ve şık

Canlı yayında evlilik teklifi

Canlı yayında evlilik teklifi

Berksan: Yeni şarkımın hazırlıklarını yapıyorum

Berksan: Yeni şarkımın hazırlıklarını yapıyorum

Dilay Korkmaz: Çalışmaya devam

Dilay Korkmaz: Çalışmaya devam

Sıradaki Haber