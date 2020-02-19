19.02.2020 - 17:32 |
İbrahim Büyükak: Çok komik bir film çektik
Başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı ve Çağla Demir’in paylaştığı, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği ‘Bayi Toplantısı’ filmin galası, önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti.
‘Bayi Toplantısı’ filminin senaryo yazarı ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, oyuncu arkadaşlarına, ekibe ve yönetmenine teşekkür ederken, “Filminize çok inanıyoruz, çok güveniyoruz, inşallah seyircimiz de beğenir ve bol bol güler” dedi.
Erzurum, Gaziantep ve Konya’dan bir bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul’a gelen ve burada istemeden kendilerini komik bir maceranın içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli öyküsünü anlatan film, 21 Şubat'ta vizyona girecek.